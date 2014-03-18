Меджліс готує рекомендації для життя в нових умовах Криму

Про це на прес-конференції в Сімферополі повідомив голова меджлісу Рефат Чубаров, пишуть Новости Крыма.

За його словами, рекомендації можуть бути опубліковані вже завтра, 18 березня.

"Ми виходимо з того, що подальший розвиток подій буде все більше і більше залучати людей у ці процеси, і практично все населення Криму, незалежно від національності, буде перебувати постійно в ситуації вибору. Вибору внутрішнього, суспільного вибору, вибору, пов'язаного з колективним поведінкою. У цій ситуації ми, звичайно, обговорюємо з членами меджлісу всі особливості цієї ситуації. Я думаю що завтра до обіду ми підготуємо рекомендації", - сказав Чубаров.

Читайте такожКримськотатарський Меджліс закликає держави світу знайти вихід з кримської кризи

«Не тільки кримським татарам, але і всім, хто слідує наших рекомендацій з приводу своєї поведінки, визначення особистісного вибору в тих ситуаціях, які стосуються життя кожної людини, їх індивідуальних питань. Питань, пов'язаних з працевлаштуванням, продовженням роботи, держслужбою, оформленням цивільних, майнових, інших прав, питань, пов'язаних із здійсненням контактів, взаємин поза Кримом, питань, пов'язаних з продовженням підприємницької діяльності, збереженням майна, інших правових аспектів. Ми готуємо цей документ, і ми спробуємо так оформити наші пропозиції, щоб люди могли ним скористатися», - зазначив Чубаров.

Голова Меджлісу також підкреслив, що ці рекомендації будуть корисні не тільки противникам анексії Криму, оскільки проблеми незабаром відчують і ті, хто сьогодні перебуває в ейфорії від результатів так званого «референдуму».

«Провідні гравці, які допустили цю ситуацію, вони принизили кожну людину, змушуючи її робити часто той вибір, якого людина не хоче робити. Це стосується не тільки кримських татар, це стосується кожного, хто живе в Криму. І навіть ті, хто сьогодні в ейфорії від результатів так званого референдуму, вони завтра однак зіткнуться з тими викликами, які з'являються у зв'язку зі сформованою ситуацією», - сказав Рефат Чубаров.

Нагадаємо, 15 березня меджліс заявив про право кримськотатарського народу на самовизначення в складі України.