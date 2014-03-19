Мірошниченко запевняє, що не бив Пантелеймонова

02:44, 19 березня 2014
Політика
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"Свободівець" Ігор Мірошниченко заявив, що в розмові з тимчасовим керівником Національної телекомпанії України Олександром Пантелеймоновим він та його колеги не застосовували фізичної сили.

пантелеймонов / 1tv.com.ua

Про це народний депутат сказав в коментарі "Радіо Свобода".

За словами Мірошниченка, члена парламентського комітету з питань свободи слова, вони висловили Пантелеймонову "все, що про нього думають".

Депутат-"свободівець" стверджував, що після отримання від тимчасового керівника НТКУ заяви про відставку, Пантелеймонова "випустили на вулицю" і той без проблем поїхав на машині, куди захотів.

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На думку Мірошниченка, Пантелеймонов не має права очолювати державне телебачення України, бо "служив Путіну і російській пропаганді" й "інакше, як шабашем у прямому ефірі протягом всього дня, те, що показував Перший національний, назвати не можна" (Мірошниченко мав на увазі показ державним телебаченням України святкування в Росії з приводу "повернення" Криму).

"І це відбувалося в той час, як від дій російських окупантів гинуть українці", - підкреслив Ігор Мірошниченко.

Водночас депутат-"свободівець" нагадав про те, як під час подій на Майдані НТКУ дезінформувала своїх глядачів і як на цьому каналі лютувала цензура.

Нагадаємо, депутати від ВО "Свобода" силою змусили в. о. президента НТКУ Олександра Пантелеймонова написати заяву про звільнення. Свої дії вони зафіксували на відео.

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