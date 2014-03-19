Держдума може приєднати Крим до Росії найближчими днями

07:59, 19 березня 2014
Політика
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Держдума РФ може провести на цьому тижні засідання для ратифікації договору з Кримом.

Держдума може приєднати Крим до РФ найближчими днями / Wikipedia

Держдума може провести на цьому тижні додаткове пленарне засідання для ратифікації договору про приєднання Криму до Росії. Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на лідера "Справедливої Росії" Сергія Миронова.

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"Ратифікація договору про приєднання Криму й Севастополя до РФ - до кінця тижня, можливо, з допомогою додаткового засідання наша палата це зробить", - сказав він.

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