Російські ЗМІ цілеспрямовано провокують ненависть до українців - правозахисники

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві Громадській комісії з питань розслідування і попередження порушень прав людини в Україні, озвученій під час прес-конференції політологом Михайлом Басарабом.

Він зазначив, що анексія Росією частини територій України супроводжується інформаційно-пропагандистською агресією з боку російських ЗМІ.

“Вони свідомо і цілеспрямовано подають викривлену інформацію про ситуацію в Україні, створюють атмосферу ненависті до українців і України, зображають заворушення, спровоковані російською агентурою в деяких містах півдня та сходу України як наслідок порушення прав етнічних росіян”, - сказав він.

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Таким чином комісія заявляє, що така діяльність порушує право громадян України на одержання правдивої інформації і провокує громадянське протистояння, викликає загрозу громадянському миру та спокою в Україні і створює підгрунтя для порушення основоположних прав людини.

Також, відповідаючи на питання УНІАН щодо роботи журналістів Криму та Україні загалом у нинішніх умовах, після проведення референдуму щодо приєднання до Росії, правозахисник Олег Березюк зазначив, що українські журналісти навіть в умовах “режиму Януковича” працювали в умовах демократії.

“В Росії ситуація зовсім інша. Пояснювати чому - не треба. Що там відбувається - знають всі”, - сказав він і додав, що коли люди живуть в умовах авторитарного режиму, вони позбавлені права на свободу професії, що, в першу чергу, стосується журналістів та адвокатів.

“Якщо ви думаєте, що будуть якісь правила, які дозволять вам працювати так, як ви працювали в умовах відносної, але демократії, - цього не буде. Буде жорстка цензура. І російська імперія і нинішній уряд Росії кожний день це підтверджують своїми практичними діями”, - сказав Березюк.

Таким чином, вважає він, розраховувати на можливість об'єктивного висвітлення інформації марно. Таку інформацію, на його думку, доведеться отримувати неофіційним шляхом, і лише так можна буде повідомляти людей про реальну ситуацію на території Криму.