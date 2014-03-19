У Сумах наступного тижня формуватимуть новий реактивний полк

Як повідомив УНІАН військовий комісар Cумського міського об’єднаного військкомату Юрій Полоус, з наступного тижня

у Сумах почнеться часткова мобілізація. Попередньо з тисячі військовозобов’язаних, яким розіслані повістики, 700 мають забезпечувати людськими ресурсами 27-й реактивний полк і 300 мають бути спрямовані на оборону державного кордону у складі Сумського прикордонного загону.

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«24 і 25 березня осіб від 18-ти до 25-ти років чекатимуть для формування бойових частин реактивного полку, а на 27 березня, скликатимуть потенційних прикордонників. Час збору – о 7.30. Оповіщення населення щодо часткової мобілізації вже триває. Ті, до кого повістки ще не надійшли, отримають їх у найближчі день-два. Решта патріотично налаштованих громадян із числа невійськовозобов’язаних можуть записуватись до Національної гвардії та народної самооборони», - розповів Полоус.

За його словами, на базі кадетського корпусу військовозобов’язаних навчатимуть тримати в руках зброю, а завдання надати техніку в розпорядження армії покладається, у першу чергу, на великі промислові та спеціалізовані підприємства Сум: кожному з них доведуть потребу у кількості та її специфікації.