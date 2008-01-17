Ющенко не поступиться Тимошенко правом інтелектуальної власності?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагатиме, щоб з Програми діяльності уряду було вилучене зобов’язання про внесення змін до закону про Кабінет Міністрів а також зміни до Конституції України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник Служби забезпечення зв`язків з Верховною Радою України і Кабінетом Міністрів Ян БЕРНАЗЮК на брифінгу в Секретаріаті Президента.

Він нагадав, що у парламенті вже зареєстрований проект закону про внесення змін до закону про Кабінет Міністрів, ініційований главою держави. Цей документ парафований усіма членами коаліції, і тому немає підстав для ревізії відповідного рішення.

Щодо внесення змін до Конституції, Я.БЕРНАЗЮК нагадав, що Президент створив Конституційну раду, до якої увійде широке коло політичних, громадських діячів, зокрема й представники уряду. За його словами, Конституційна рада безпосередньо опікуватиметься внесенням змін до Основного Закону.

Водночас Я.БЕРНАЗЮК підкреслив, що більшість пропозицій Президента у програмі діяльності уряду були враховані. «Президент вважає, що це є добрим знаком і дозволяє вивести програму діяльності уряду на новий рівень», – сказав він.