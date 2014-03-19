Німеччина призупиняє військове співробітництво з Росією

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на телеканал n24, який цитує міністерство економіки Німеччини.

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Rheinmetall за контрактом з Міноборони РФ в даний час будує центр бойової підготовки сухопутних військ у Муліно під Нижнім Новгородом. Будівництво має завершитися цього року. Передбачається, що на території центру щорічно зможуть проходити навчання 30 тисяч солдатів. Сума контракту становить 100 мільйонів євро. Як відзначають в німецькому мінекономіки, в умовах, що кслалися, кабмін Меркель вважає таку співпрацю неприйнятною.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall AG є одним з найбільших виробників військової техніки і озброєнь в Європі.