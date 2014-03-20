Турчинов вніс у Раду проект Декларації про боротьбу за звільнення України
Голова Верховної Ради, в.о. президента Олександр Турчинов вніс до парламенту проект Декларації про боротьбу за звільнення України.
Текст документу розміщений на сайті Ради.
"Уперше після завершення Другої світової війни загально визнані кордони Європи цинічно «перемальовує» країна, яка за багатосторонніми і двосторонніми договорами гарантувала територіальну цілісність України, недоторканність і непорушність її кордонів. Єдиним неприхованим мотивом Російської Федерації у здійсненні цього міжнародного злочину є горезвісна доктрина «приростання руського світу»", - йдеться в документі.
Також в проекті Декларації говориться, що "український народ ніколи не визнає анексію невід’ємної частини своєї території - Автономної Республіки Крим, захопленої Росією з брутальним порушенням фундаментальних норм міжнародного права та загальновизнаних принципів співжиття держав".
"Верховна Рада України звертається до всіх членів міжнародного співтовариства з наполегливим проханням утриматись від міжнародного визнання так званої «Республіки Крим» та анексії Криму та міста Севастополь до складу Росії у якості нових суб’єктів Федерації.
Від імені народу України Верховна Рада України заявляє, що Крим був, є та буде в складі України. Український народ ніколи і за жодних умов не припинить боротьбу за звільнення Криму від окупантів, якою б важкою і тривалою вона не була", - сказано в документі.