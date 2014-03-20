США підтримують ідею демілітаризації Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявила заступник держсекретаря США з політичних питань Венді Шерман.

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“Я думаю, що дуже багато людей намагаються це зробити реальністю. Я знаю, що генеральний секретар Пан Гі Мун приїде в Україну. І ми вважаємо, що така ідея, концепція є дуже багатообіцяючою. ООН, Рада безпеки ООН, може бути в цьому задіяна. Мають бути досягнуті певні домовленості. Ми вважаємо, що такий напрямок варто пропрацьовувати і ми намагаємося це зробити реальністю”, - сказала Шерман.