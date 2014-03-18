Генсек ООН побоюється, що референдум погіршить ситуацію в Криму

Він закликав всі зацікавлені сторони до конструктивної участі в просуванні мирного врегулювання українського кризи на основі принципів Статуту ООН, передає Центр новин ООН.

"Генеральний секретар ООН продовжує уважно стежити за ситуацією в Україні. На самому початку цієї кризи Генеральний секретар настійно закликав всі сторони уникати поспішних кроків у цій і без того складній і напруженій ситуації", - йдеться в заяві, з якою від імені Пан Гі Муна виступив його прес-секретар Стефан Дюжаррик.

"Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун глибоко розчарований і неспокійний тим, що референдум в Криму лише погіршить ситуацію", - наголошується у зверненні.

Пан Гі Мун закликав усі сторони працювати над пошуком рішення, яке ґрунтувалося б на принципах Статуту ООН, включаючи повагу єдності і суверенітету України.

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Глава ООН засудив акти насильства в минулі вихідні дні в Східній Україні, які призвели до поранень і загибелі людей зі всіх сторін. Генеральний секретар знову закликав всі сторони утриматися від насильства і сприяти деескалації та всеохоплюючому національному діалогу заради досягнення політичного і дипломатичного рішення. Глава ООН побоюється, що погіршення ситуації буде мати серйозні наслідки для народу України, матиме вплив на ситуацію в регіоні і за його межами.

Пан Гі Мун настійно закликав всі сторони в Україні, а також тих, хто має вплив, уникати будь-яких кроків, які можуть призвести до подальшого зростання напруженості.