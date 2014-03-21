Янукович продовжує заробляти мільйони на "Борисполі" - ЗМІ

Днями головний аеропорт країни "Бориспіль" узяв кредит у "Всеукраїнському банку розвитку", що належить старшому сину Віктора Януковича, повідомляє ТСН.

У "сім'ї" позичили $ 20 млн під 11% річних, за обслуговування кредиту родинний банк заробить $ 6,5 млн. Інформація про оборудку з'явилася у Державному віснику закупівель.

Водночас численні фірми, що обслуговують аеропорт, залишаються ті самі - підконтрольні сім'ї Януковичів, - стверджує депутат Сергій Міщенко.

Нардеп написав запит до генпрокурора із проханням втрутитися у ситуацію і пропонуватиме Верховній Раді розглянути відповідальність за такі оборудки новопризначеного міністра інфраструктури.

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"Нічого не змінилося. Тобто поки зараз бабці збирають по 5 грн на армію, то син Януковича і його менеджери-бізнесмени, які володіли аеропортом "Бориспіль" - це Каухман, Грановський і інші - вони залишаються в аеропорті, вони працюють всі. В їх банках рахунки, вони від Саші Януковича отримують мільйонні кредити, для того щоб заробляти на цьому, вони обігові кошти переводять на свої компанії. Це стосується всіх підприємств, які біля аеропорту "Бориспіль" - вони загнали на дві компанії. Тому зараз питання - чому Мінінфраструктури і міністр дозволяє цим людям, які працювали в команді Януковича, досі залишатися там і розкрадати аеропорт "Бориспіль". Ми місяць намагалися звільнити гендиректора аеропорту "Бориспіль", але менеджмент весь залишився той самий", - наголосив Міщенко.