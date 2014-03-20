Зниклого в Криму татарина знайшли побитого

Про це в Facebook повідомив журналіст Осман Пашаєв.

За його словами, чоловік не хоче спілкуватися з пресою і стверджує, що інцидент, який із ним відбувся, "є особистою "розбіркою" і ніяк не пов'язаний із політичною ситуацією в Криму".

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Родичка Сулеманова розповіла, що він не доїхав від Бахчисарая до залізничного вокзалу Сімферополя (де мав сісти на поїзд до Одеси). Зв'язок із ним обірвався о 14:30. "Потім побитого його знайшли знайомі на вулиці Севастопольській", – пише Пашаєв.

"Нурі працює на турецькій фабриці, але через блокаду сімферопольського аеропорту не зміг вчасно вилетіти, тому вирішив дістатися залізницею до Одеси, а звідти теплоходом вирушити у Стамбул", - зазначає журналіст.