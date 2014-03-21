На вихідних у Харкові мітингуватимуть за федералізацію

У Харкові 22 та 23 березня пройдуть мітинги з вимогою проведення референдуму щодо федералізації країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам співорганізатор мітингів, координатор руху “Боротьба” Сергій Киричук.

“Завтра, післязавтра будуть проведені мітинги. Ми весь час підкреслюємо, що вони будуть носити мирний характер і будуть направлені на реалізацію конституційного права громадян збиратися мирно, без зброї", - сказав Киричук.

На його думку, на мітинги прийдуть близько 10 тис. людей.

Читайте такожХарківська облрада не обговорюватиме статус російської мови і федералізацію України

За словами активіста, мітинги починатимуться о 12.00 на площі Свободи в центрі Харкова.

Киричук додав, що крім референдуму, учасники мітингів планують вимагати заборони діяльності право-радикальних угруповань в Україні, припинення переслідувань всіх учасників народних акцій протесту, реального самоуправління під контролем трудових колективів профспілок та самооборони Харкова, змін до законодавства у такий спосіб, щоб посада губернатора стала виборною.

Він додав, що з цих питань, учасники мітингів ухвалять окрему резолюцію.

Читайте такожДонецькій області федералізація не потрібна - Тарута

Активіст не виключив, що учасники мітингів проведуть ходу. При цьому він підкреслив, що організатори акцій виступають категорично проти захоплень будівель та силових протистоянь.

“Ми вважаємо, що погром — це не наш метод. Я впевнений, що ці мітинги будуть організованими та мирними. І я переконаний, що більшість людей, які будуть брати участь в акціях протесту, будуть мирно виражати свій протест і свою позицію”, - сказав він.

Читайте такожУ Харкові учасники мітингу вирушили до консульства РФ просити допомоги

“Ми вважаємо, що силові протистояння відштовхують велику кількість людей, які б хотіли брати участь в русі, в акціях протесту, однак остерігаються за свою безпеку. Тому мирний характер акцій — це запорука нашого успіху”, - додав Киричук.