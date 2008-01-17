Київрада ухвалила бюджет столиці (розширена)

Київрада затвердила бюджет столиці на 2008 рік з дохідною частиною 20 млрд. 326 млн. грн. та видатками – 20 млрд. 726 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 87 депутатів Київради.

Згідно з прийнятим документом, консолідований бюджет - з урахуванням бюджетів 10 районів міста - в 2008 році складатиме 24 млрд. 850 млн. грн.

Передбачається, що бюджет Києва отримає 11 млрд. 318 млн. грн. доходів за рахунок податків, серед яких 10 млрд. грн. – податок з доходів фізичних осіб, 1 млрд. 015 млн. грн. – надходження від плати за землю. Неподаткові надходження бюджету становлять 326,5 млн. грн., доходи від операцій з капіталом передбачені в сумі 1 млрд. 787 млн. грн., надходження цільових фондів – 2 млрд. 078 млн. грн.

Згідно з бюджетом, Київ отримає субвенції з державного бюджету в сумі 2 млрд. 682 млн. грн. на виконання функцій столиці.

Видатки Києва в цьому році затверджені: на державне управління – 268,4 млн. грн., на освіту – 344,8 млн. грн., на охорону здоров’я – 1 млрд. 986 млн. грн., на соціальний захист та соціальне забезпечення – 1 млрд. 992 млн. грн. (в цій сумі передбачені 56 млн. грн. на субсидії населенню на оплату ЖКП), на житлово-комунальне господарство окремо передбачено видатки в розмірі 561,8 млн. грн., на культуру та мистецтво – 197,2 млн. грн., на ЗМІ – 14,8 млн. грн., на фізкультуру і спорт – 55,2 млн. грн.

4 млрд. 104 млн. грн. - це видатки бюджету столиці на будівництво. На транспорт та дорожнє господарство, зв’язок та телекомунікації передбачено 741,2 млн. грн., на інші видатки, пов’язані з економічною діяльністю, - 530,5 млн. грн. Видатки на цільові фонди становлять 1 млрд. 816 млн. грн. видатки, що не віднесені до основних груп, - 7 млрд. 586 млн. грн., в тому числі, кошти, що передаються до держбюджету, - 5 млрд. 651 млн. грн.

В бюджеті столиці на пільги по галузі транспорту передбачено, зокрема: на регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту – 88,5 млн. грн.; на послуги метро – 99,9 млн. грн., на послуги електротранспорту – 96,9 млн. грн. На пільговий проїзд окремих категорій громадян в автотранспорті – 46,8 млн. грн., на електротранспорті – 131,6 млн. грн.

Депутати сьогодні також затвердили Програму соціально-економічного розвитку столиці на 2008 рік.