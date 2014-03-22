Тенюх заперечує, що військові у Криму незадоволені і називає скарги "провокаціями"

Про це в ефірі 1+1 заявив міністр оборони України Ігор Тенюх

Більш того, численні скарги від військових, що київське керівництво не дає їм чітких наказів, міністр назвав провокаціями.

"Коли я почув, що військові скаржаться, що немає відповіді від центру – я одразу приїхав. Це,можливо, може бути однією зі спецоперацій наших сусідів. Наказ був – захищати і обороняти українські частини та кораблі", - заявив міністр.