Тенюх заперечує, що військові у Криму незадоволені і називає скарги "провокаціями"
00:50, 22 березня 2014Політика
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Уукраїнські військові та моряки в Криму не покинуті і мають чіткі накази від Генштабу
Тенюх назвав скарги військових на відсутність наказів командування "провокаціями сусідів"
Про це в ефірі 1+1 заявив міністр оборони України Ігор Тенюх
Більш того, численні скарги від військових, що київське керівництво не дає їм чітких наказів, міністр назвав провокаціями.
"Коли я почув, що військові скаржаться, що немає відповіді від центру – я одразу приїхав. Це,можливо, може бути однією зі спецоперацій наших сусідів. Наказ був – захищати і обороняти українські частини та кораблі", - заявив міністр.
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