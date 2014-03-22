У Сибіру заговорили про незалежність від Росії

У столиці Республіки Бурятії Улан-Уде, що входить до складу Сибірського федерального округу, пройшов мітинг проти агресії Росії в Криму під лозунгом «Не будемо душити чужу свободу». Про це повідомляє Голос Америки.

У повідомленні зазначається, що на відміну від правоохоронців, протестуючих було небагато: на 10 учасників мітингу – 150 поліцейських та агентів ФСБ, розповідають очевидці. За мітингом, що проходив на торговельній площі міста, спостерігало близько трьох десятків представників преси.

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«Більшість населення Бурятії не розуміє, чим нам загрожує ця війна. В цей момент нам було б неприємно асоціюватися хоч чим-небудь з мілітаристами, агресорами», - заявила одна з організаторів акції Надія Низовкіна.

За словами Низовкіної, наслідком агресивної політики Росії в Криму, стане остаточне придушення свобод в самій Росії: «Як відомо, зараз вносяться дуже серйозні поправки в законодавство. Наш Кримінальний кодекс їм, напевно, здався занадто м’яким. Тепер у нас буде заборонено, по-перше, виправдання фашизму, по-друге, обговорення Кримського питання, по-третє, перегляд результатів Великої Вітчизняної війни. Чомусь ніхто не згадує, що розпалювання агресивної війни це теж - стаття в Кодексі. І зараз її можна було б цілком застосувати до нашого уряду і до наших проурядових новин».

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Вона закликала усіх присутніх зрозуміти, що українці виборювали свою свободу та культурну самобутність – те, що утискається в Бурятії.

«Це справа не лише України. Це справа Бурятії. Ми прекрасно знаємо, що зараз забороняється бурятська мова. Бурятська мова – це національна мова, так само як і українська. Українці зараз борються за свою мову, за свою державу. Ми повинні боротися за елементи бурятської державності. Ми повинні підтримати цей прецедент. Ми не повинні обговорювати - хто вони – бандерівці, оранжисти, фашисти – усі ці ярлики на них навішує наша влада. Ми повинні лише радіти, що створюється прецедент реально незалежної держави з однієї з колишніх Радянських республік», - заявила Низовкіна.

За словами бурятського правозахисника Доржо Дугарова, що також був присутній на мітингу, буряти завжди тепло ставилися до українців, які є для них натхненням того, як треба боротися за свої права. «Свобода України – це приклад і надія для Бурятії також здобути свою свободу та незалежність», - заявив Дугаров.