В Одесі увічнили "жертву націоналістів" Говорухіна у вигляді скорпіона

Як передає кореспондент УНІАН, 15 автомобілів з прапорами України і штандартами Одеси, взявши старт від пам'ятника Дюку (Приморський бульвар), приїхали до кіностудії, розташованої на Французькому бульварі. Активісти привезли з собою зроблену з твердого пластика дошку, завширшки приблизно 1,5 і заввишки 2 метри. На ній зображений Говорухін у вигляді скорпіона з головою людини й люлькою.

Як пояснила прес-секретар «Євромайдану-Одеса» Альона Балаба, Говорухін є одним із підписантів - російських діячів культури, які виступили на підтримку дій президента РФ Володимира Путіна щодо України.

Читайте такожРосійська акторка підтримала військові дії в Криму, тому що "війна - це страшно"«Говорухін заявив:«20 років я жив і працював в Одесі, на Одеській кіностудії, і добре знаю, що таке український націоналізм. На собі неодноразово відчував». Ось ми і вирішили увічнити його пам'ять, перелічивши його знамениті фільми, зняті в Одесі, як він стверджує, під «націоналістичним гнітом», - сказала Балаба.

На дошці написано фразу, озвучену прес -секретарем, і перераховано кінострічки, зняті Говорухіним в Одесі з 1967 -го по 1987 рік: «Вертикаль», «День ангела», «Білий вибух», «Життя і дивовижні пригоди Робінзона Крузо», «Контрабанда», «Вітер надії», «Місце зустрічі змінити не можна», «Пригоди Тома Сойєра і Гекльберрі Фінна», «У пошуках капітана Гранта», «Десять негренят».

На дошці також написано висловлювання Говорухіна: «Путін зобов'язаний своїй перемозі рабської психології народу: покажи йому нового царя, він за нього і голосує». Це режисер сказав у 2000 році, після того як балотувався в президенти РФ ( набрав 0,44 % голосів).

Балаба додала, що потім учасники автопробігу поїхала на автозаправку «Лукойл», де розклеїла листівки : «Не купуй россійського».

Довідка УНІАН. Станіслав Говорухін народився в 1936 році в Росії. У 1967-1987 рр. працював на Одеській кіностудії. У 1986 році отримав звання Заслужений діяч мистецтв Української РСР, з 1987-го режисер кіноконцерну «Мосфільм».

У 1988 році брав участь в організації міжнародного фестивалю жанрового кіно «Золотий Дюк » в Одесі.

Депутат Держдуми РФ I -VI скликань.

У 2005 році підписав в числі 50 інших представників громадськості лист , в якому засуджувалися спроби надати політичний характер вироком суду у справі ЮКОСа.

У 2006 отримав звання народний артист РФ.

У грудні 2011 року очолив передвиборний штаб Путіна.

11 березня 2014 підписав звернення діячів культури Російської Федерації на підтримку політики Путіна в Україну і Криму.