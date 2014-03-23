ЗМІ: Україна може втратити Центр випробування космічних засобів

Крім того, частина персоналу Центру перейшла на бік сепаратистів. Вже впродовж трьох тижнів близько 230 його військовослужбовців перебувають у невизначеному становищі.

Про це кореспондентові Радіо Свобода розповіла дружина одного з військовослужбовців Олена Кульбаба. Вона вимушена була виїхати з Криму із двома маленькими дітьми ще до встановлення там нелегітимного кордону. Жінка повідомила, що працівники Центру відправили на материкову Україну усіх жінок та дітей, однак самі лишилися.

Читайте такожРосійські окупанти захопили Базу вимірювань та авіаремонтний завод в ЄвпаторіїТим працівникам Центру, які перейшли на бік сепаратистської влади Криму, остання пообіцяла високі зарплати. Інша частина колективу не зрадила присязі й сподівається на передислокацію.

Національний центр управління та випробування космічних засобів підпорядкований Державному космічному агентству України. Звідси відбувається управління польотами космічних апаратів, тут відбувається дослідження далекого космосу із використанням власних технічних засобів, здійснюється контроль космічного простору та геофізичний моніторінг, а також випробування космічної техніки. Чимало інформації, яку надає НЦ УВКЗ, українська держава використовує в економічних інтересах. Центр працює у рамках національних і міжнародних космічних програм.