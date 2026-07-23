Бензинова криза в Росії пом’якшується: Bloomberg оцінив стратегію України

Україна розширює спектр цілей для ударів і переключається між ними.

Останнім часом ЗСУ змістили фокус атак на Росію з великих нафтопереробних заводів на танкери тіньового флоту, і паливна криза в Росії починає потроху пом'якшуватися. Однак радіти росіянам поки що зарано.

Як зазначає Bloomberg, місцева влада інформує мешканців про покращення доступності палива та стабільніші поставки. Хоча нормування залишається в силі, у деяких районах поступово збільшуються квоти на продаж бензину на автомобіль.

Як зазначається у статті, надійної незалежної статистики, яка б давала змогу оцінити останні заяви російської влади, немає. Однак дані з соціальних мереж дійсно вказують на поліпшення ситуації з постачанням.

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Проте доступність палива, як і раніше, різниться залежно від регіону Росії. Так, станом на 22 липня на 54% заправних станцій у Москві та 61% станцій у Санкт-Петербурзі був доступний хоча б один вид автомобільного палива, однак, наприклад, у таких містах, як Красноярськ і Новосибірськ, ситуація була іншою. Хоча б один вид бензину був доступний лише на трохи більше ніж п’ятій частині всіх станцій.

Україна змінила фокус атак

Хоча атаки протягом останніх двох тижнів тривали, їхні масштаби були меншими, оскільки ціллю були дрібніші нафтопереробні заводи, а наслідки нападів були менш руйнівними, зазначає видання.

Водночас значно зросла кількість ударів по суднах, пов’язаних із Росією: за даними Генерального штабу України, з 8 по 20 липня було атаковано щонайменше 124 судна, зокрема 89 танкерів.

Як зазначає Бен Баррі, науковий співробітник лондонського Міжнародного інституту стратегічних досліджень, Україна розширює спектр цілей і переключається між ними, "щоб тримати противника в невіданні" щодо того, що вона вразить наступного разу.

За словами Баррі, ця стратегія ускладнює Росії розміщення оборонних споруд та нейтралізацію безпілотників і ракет, що наближаються.

Радіти росіянам ще зарано

Хоча постачання палива відновлюються, дефіцит ще далеко не подолано. За оцінками EA Analytics, у липні переробка нафти в Росії становитиме в середньому 3,511 млн барелів на добу, що є найнижчим показником з травня 2002 року. Це більш ніж на третину нижче за сезонну норму для країни, що свідчить про збереження дефіциту нафтопродуктів і зростання цін.

Також регіональна влада Росії закликає мешканців готуватися до подальших труднощів.

"З огляду на основні причини нинішнього дефіциту, нам не слід очікувати будь-яких різких змін у найближчому майбутньому", – заявив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.

Останні атаки на Росію

Раніше стало відомо, що Росія ввела тимчасову заборону на рух суден до порту Новоросійська та з нього в період з опівночі до 5-ї ранку. Рішення ухвалено через атаки українських дронів. Новоросійськ є найбільшим портом Росії за обсягами вантажообігу. Через нього проходить до третини російського експорту зерна.

Крім того, Казахстан призупиняє транспортування нафти трубопроводом до свого головного експортного терміналу на російському узбережжі Чорного моря через серію українських атак на танкери.

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