'Світло гасне, і…': Хідео Кодзіма зізнався, де хотів би померти

Творець серії Metal Gear Solid вже давно відомий як справжній кіноман.

Легендарний японський геймдизайнер Хідео Кодзіма (Metal Gear Solid, Death Stranding), відомий своєю пристрастю до кінематографу, поділився незвичайною думкою про те, як хотів би піти з життя. Під час недавнього заходу він з посмішкою заявив, що завжди уявляв свою смерть у кінотеатрі, саме в той момент, коли ось-ось має розпочатися фільм, пише IGN.

За словами Кодзіми, найбільше він любить атмосферу перед початком сеансу: глядачі займають місця, у залі гасне світло, починається реклама та трейлери. Саме цей момент очікування він вважає особливим.

"Я завжди думав, що якщо й помирати, то в кінотеатрі. Найбільше я люблю саме ту мить перед початком фільму. Коли гасне світло, йдуть трейлери, і саме в той момент, коли ось-ось почнеться фільм, я й хочу піти", – заявив розробник.

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Така заява не стала великим сюрпризом для шанувальників Кодзіми. Творець серії Metal Gear Solid давно відомий як справжній кіноман: він практично щодня ділиться враженнями про переглянуті фільми та серіали, а також жартував, що його тіло на 70% складається з кіно.

Цікаво, що Хідео Кодзіма вже давно хоче зняти фільм, але Гільєрмо дель Торо, з яким він створював Death Stranding, порадив йому продовжувати робити ігри. Режисер вважає, що ігри Кодзіми й так уже майже фільми.

Раніше Кодзіма вже висловлювався на тему потенційної смерті. Навесні 2025 року геймдизайнер розповів, що вже підготував ігровий заповіт, передавши команді Kojima Productions флешку зі своїми найкращими ідеями, щоб після його смерті "вони не робили одне й те саме".

Зараз геймдизайнер продовжує працювати одразу над кількома великими проєктами, зокрема над шпигунським екшеном Physint та хоррором OD.

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