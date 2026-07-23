У США ухвалили законопроєкт про оборону на 1 трильйон доларів: демократи виступили проти

Цьогорічний законопроєкт стикається з серйозними викликами.

Палата представників США з невеликою перевагою ухвалила свій варіант масштабного законопроєкту про оборонну політику, попри занепокоєння демократів щодо його величезної вартості, війни з Іраном та положення, яке посилить звʼязки Пентагону з Ізраїлем. Про це повідомляє Reuters.

Йдеться про закон про національну оборону на 2027 фінансовий рік, який передбачає видатки на збройні сили у розмірі 1,15 трлн доларів. Його було ухвалено Палатою представників 216 голосами проти 212.

"Голосування в основному відбувалося за партійною лінією: всі республіканці, крім семи, проголосували за законопроєкт, а всі демократи, крім шести, - проти. Демократи висловили заперечення проти виділення таких величезних коштів Пентагону в той час, коли президент Дональд Трамп та його однопартійці-республіканці різко скорочують видатки на соціальні програми", - пояснює видання.

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Також вони виступили проти триваючої війни з Іраном, яка, за даними Пентагону, станом на сьогодні, обійшлася США у 37,5 млрд доларів.

"Республіканці заявили, що витрати в розмірі трильйона доларів є необхідними для підтримки збройних сил, які ведуть війну в Ірані, фінансування розробки систем оборони та закупівлі обладнання, а також для надання пільг військовослужбовцям, таких як підвищення зарплати до 7% та будівництво казарм і житла для сімей", - підкреслили у матеріалі.

Крім того, ще одним моментом, який викликав занепокоєння у демократів, стало положення, що значно розширить співпрацю у сфері військових технологій між США та Ізраїлем, попри заклики багатьох американців скоротити підтримку країни з боку Америки через занепокоєння щодо значних жертв серед палестинських цивільних осіб внаслідок його атак у секторі Гази.

"Цьогорічний законопроєкт стикається з серйозними викликами, зважаючи на глибокі партійні розбіжності в Конгресі з питань, що варіюються від величезного розміру військового бюджету до війни з Іраном, допомоги Ізраїлю та Україні, а також питань "культурної війни", таких як ставлення до військовослужбовців-трансгендерів", - пояснили у публікації.

Reuters додає, що кожного року Палата представників та Сенат ухвалюють власні версії закону про національну оборону, після чого перемовники з комітетів з питань збройних сил домовляються про компромісний варіант, який потім виноситься на голосування в кожній палаті. Якщо такий варіант буде ухвалений, його направлять до Білого дому, де президент США Дональд Трамп зможе підписати закон або накласти вето.

США та Іран - останні новини

Як писав УНІАН, ціни на нафту зросли через загострення між США та Іраном і загрозу закриття Червоного моря. Зазначається, що ф’ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 3,87 долара, або 4,59%, до 88,10 долара за барель, тоді як ф’ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 3,54 долара, або 4,48%, до 82,49 долара за барель.

"Ринок реагує на ескалацію протистояння між Іраном і США, яке цього тижня проявилося у щоденних атаках на іранську інфраструктуру та відповідних ударах Ірану по інфраструктурі сусідніх країн", - висловився президент компанії Lipow Oil Associates Ендрю Ліпоу.

Водночас Politico повідомляло, що США та Іран відновили війну, і кінця їй не видно. Як наголосили джерела видання, зусилля посередників щодо відновлення переговорів або режиму припинення вогню не дали жодних ознак прогресу, і схоже, що бойові дії триватимуть без осяжного кінця.

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