Долар і євро подорожчали: свіжий курс валют в обмінниках та банках

Продати долар можна в середньому за курсом 44,47 грн, а євро – 50,81 грн.

Курс долара до гривні в банках України у четвер, 23 липня, зріс на 6 копійок і складає 45,01 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,47 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав також на 6 копійок і становить 51,48 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,82 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінних пунктах України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,80 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,69 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,39 грн/євро, а курс продажу - 51,20 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 23 липня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,77 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 51,07 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 3 копійки.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозував, що курс долара в Україні з 20 по 26 липня перебуватиме в межах 44,5–45 гривень на міжбанківському ринку та 44,5–45,2 гривні на готівковому ринку.

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