У 'ПриватБанку подорожчала валюта: актуальний курс долара і євро на 23 липня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 45,05 грн, а євро – 51,55 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у четвер, 23 липня, зріс на 9 копійок і становить 44,99 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 15 копійок і складає 51,60 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 44,39 гривні, а євро - за курсом 50,60 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у четвер залишився незмінним і становить 45,05 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також залишився на попередньому рівні – 51,55 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 23 липня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,77 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 51,07 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 3 копійки.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні зріс на 6 копійок і складає 45,01 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,47 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав також на 6 копійок і становить 51,48 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,82 гривні за євро.

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