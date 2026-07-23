Зеленський провів переговори з Віткоффом і Кушнером: про що домовилися

Головне питання полягало у виробництві систем Patriot для України.

Президент України Володимир Зеленський та американські посланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер обговорили перспективи проведення активнішої дипломатичної роботи та просування до укладення угоди про припинення повномасштабної війни з РФ, яка триває вже понад чотири роки. Про це пише Reuters.

Український лідер та Білий дім підтвердили, що відбулася відповідна телефонна розмова.

"Я щойно поспілкувався з посланцями президента Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Це була хороша, важлива розмова про те, як пожвавити дипломатичні зусилля та наблизити мир. Мир необхідний - мир із гідністю, і Україна вже давно готова до нього", - написав Зеленський у соцмережі X.

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За його словами, обидві сторони будуть залишатися в тісному контакті.

Також глава держави повідомив, що до розмови долучилися кілька українських високопосадовців, а саме очільник Офісу президента Кирило Буданов та головний перемовник Рустем Умєров. Крім того, Зеленський пообіцяв активізувати дипломатичні зусилля.

"Дипломатичний напрямок і дипломатичний процес тривають щодня. Ми не припиняємо наших зусиль, щоб покласти край цій війні. Головна мета - переконатися, що Росія справді готова покласти край цій війні", - додав президент.

Зеленський наголосив, що провів зустріч у Києві з послом США при НАТО Меттью Вітакером, а обговорення зосередилося на ліцензіях на виробництво систем протиповітряної оборони Patriot для захисту українських міст від ракетних атак.

"Останні місяці були надзвичайно складними... Саме про це ми сьогодні й говорили з послом Вітакером - про ліцензії на виробництво, ракети та все інше, що потрібно. Я, відверто кажучи, прошу про прискорення дій та посилення підтримки", - сказав президент у своєму зверненні.

Patriot для України - останні новини

Раніше у Lockheed Martin розповіли, як просувається ідея виробництва ракет Patriot в Україні. У компанії наголосили, що наразі ведуться переговори з урядом США щодо того, як цей проєкт може бути реалізований.

"Все, що я можу сказати, - це ще зарано, і ми ведемо переговори з армією США, і, по суті, ми будемо підтримувати армію США та адміністрацію в тому, що вони хочуть зробити. Тому я вважаю, що вони оцінюють варіанти, і ми будемо підтримувати кожен із цих варіантів та робити те, що необхідно, виходячи з цього", - висловився Тім Кехілл, президент підрозділу Lockheed Martin Missiles and Fire Control.

Також повідомлялось, що Румунія не буде виробляти PAC-3 до Patriot для України. За словами аналітиків, те, що країна не братиметься робити PAC-3 до Patriot для України, не несе для нас відповідного негативу. Це пояснюється тим, що в питанні виробництва краще покладатись на ті країни, які уже мають розгорнуті потужності і готові технологічні рішення.

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