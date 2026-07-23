'Потрібні нові ідеї': Рубіо виступив із заявою щодо України після зустрічі з Лавровим

Рубіо зазначив, що у нього відбулася "хороша, відверта розмова" з Лавровим.

Для досягнення угоди про припинення війни в Україні необхідно винести на обговорення "нові ідеї". Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо після зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Як пише The Guardian, Рубіо зазначив, що пропозиції, висунуті досі, "не були прийнятними для України на той час, і я не думаю, що вони будуть прийнятними для неї зараз; більше того, найімовірніше, вони будуть для неї ще менш прийнятними".

"Якщо мир настане, це станеться завдяки новим ідеям і концепціям, і ми готові запропонувати деякі з них у відповідній обстановці та формі, якщо випаде нагода і будуть відповідні умови", – заявив він.

Рубіо також попросили прокоментувати заяву МЗС РФ за підсумками зустрічі, що США не повинні продавати зброю Україні.

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У відповідь на це держсекретар США наголосив, що в політиці Вашингтона жодних змін не відбулося.

Він також заявив, що президент США Дональд Трамп вважає, що "це безглузда війна", і США готові допомогти в укладенні угоди.

"Ми прагнемо мирної угоди. Ми хочемо, щоб війна закінчилася. Ми готові відіграти будь-яку позитивну роль, щоб покласти край війні, а для цього знадобиться щось, на що зможуть погодитися і Росія, і Україна", – зазначив він.

Водночас Рубіо підкреслив, що це не відбудеться за одну зустріч, для цього знадобиться багато роботи.

Говорячи про зустріч із Лавровим, Рубіо зазначив, що у нього відбулася "хороша, відверта розмова" про російське вторгнення в Україну, яке є "дуже кровопролитною війною", в якій росіяни зараз "страждають від ударів у глибині своєї території; чого не було наприкінці року".

Але "зима все одно вдарить по Україні, і їм, очевидно, доведеться захищати свій повітряний простір", – додав він.

Рубіо наголосив, що Україна теж заплатила величезну ціну.

"Тому я вважаю, що в обох сторін має бути стимул до її припинення. У цьому й полягає завдання: [знайти] таке завершення, яке влаштує обидві сторони. І ми намагалися, і будемо продовжувати намагатися знайти золоту середину, яка приведе до цього, і ми готові зіграти цю роль, якщо випаде така можливість. Ми заявляємо про це сьогодні, і ми заявляли про це й у минулому", – підсумував він.

Зустріч Рубіо та Лаврова

Держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провели переговори на полях заходу Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) на Філіппінах; розмова тривала 30 хвилин.

За даними російського МЗС, Лавров на зустрічі з Рубіо "підтвердив готовність Росії до врегулювання конфлікту в Україні та прихильність до домовленостей Анкоріджа".

Крім того, Лавров заявив про неприпустимість подальшого постачання зброї Україні.

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