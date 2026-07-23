Посли ЄС узгодили 21-й пакет санкцій проти Росії: що у ньому

Тепер очікується письмова процедура офіційного затвердження.

Посли країн ЄС досягли політичної домовленості щодо 21-го пакета санкцій проти Росії. Як пише Reuters, про це в четвер повідомили чотири дипломати Євросоюзу.

За словами двох дипломатів ЄС, пакет передбачає замороження на 12 місяців механізму цінової стелі на російську нафту, а також річний виняток, який дозволяє перевалку російського скрапленого природного газу (СПГ) до третіх країн із автоматичним продовженням дії.

"Країни-члени продемонстрували солідарність із Грецією, і очікується, що в майбутньому Греція так само підтримає інших", – сказав один із дипломатів ЄС.

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Зазначається, що тепер буде завершено технічну роботу над пакетом санкцій, після чого в другій половині дня 23 липня розпочнеться письмова процедура його офіційного затвердження.

Оновлено 12.43. Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк розкрив деталі нового санкційного пакета. Зокрема, європейські партнери включили до нього замороження цінової стелі на нафту (44,1 дол./барель).

"На тлі стрибка світових цін автоматична формула могла б підняти ліміт, але ЄС "заморозив" перегляд на рік, щоб не дати Кремлю заробляти більше", - зазначив Власюк.

До списку тіньового флоту було додано ще 50 суден і вперше під санкції потрапила супутня інфраструктура - заправники (бункерування), порти, АЕС та НПЗ, які обслуговують або переробляють російську нафту. Також вводяться окремі положення щодо СПГ і перепродажу суден, які ухвалені в компромісному форматі: виняток для транспортування визначених обсягів СПГ із "Ямалу" до Китаю.

У фінансовому секторі було розширено заборони на транзакції ще з 90 банками, криптоплатформами та нафтотрейдерами у третіх країнах. Вперше з'явилася можливість повністю блокувати криптопослуги для обходу санкцій за межами ЄС.

У сфері ВПК та торгівлі, за словами Власюка, партнери нанесли удар по виробництву дронів і військової техніки: було заборонено експорт наземного обладнання для БПЛА, систем глушіння, специфічних металів та сплавів.

Щодо персональних обмежень, під санкції потрапили майже 250 фізичних та юридичних осіб. Також уперше запроваджується заборона на в'їзд до ЄС для російських військових, які безпосередньо брали участь у війні проти України.

"Звісно, не обійшлося без суперечок: окремі партнери знову намагалися політизувати свої прибутки від логістики російських енергоносіїв (зокрема щодо перевезення СПГ). Також з остаточного проєкту вилучили патріарха РПЦ Кирила та засновника "Лукойлу" Вагіта Алекперова. Але ключові та принципові речі вдалося відстояти", - зазначив уповноважений.

21-й пакет санкцій проти РФ – що відомо

У червні Європейська комісія офіційно представила пропозиції до 21-го пакету санкцій проти Росії. Ключовими в пакеті стануть санкції щодо нафтової галузі РФ. Серед іншого пропонувалося запровадити обмеження на критично важливу інфраструктуру, таку як порти, аеропорти чи нафтопереробні заводи, які зайняті у торгівлі або переробці російської нафти.

Водночас в липні стало відомо, що Греція заблокувала ці заходи, щоб захистити свою галузь морських перевезень палива. Видання Financial Times зазначало, що єдність країн-членів у відношенні санкцій слабшає – півдесятка столиць вимагали винятків або заблокували заходи, намагаючись захистити корпоративних гігантів чи національні економічні інтереси.

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