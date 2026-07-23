Призначення Драпатого символізує розрив ЗСУ з радянською військовою культурою, - The Guardian

Драпатий належить до молодшого покоління українських командирів.

Призначення Михайла Драпатого новим головнокомандувачем ЗСУ стало одним з небагатьох рішень, ухвалених в Україні під час війни, яке отримало майже одностайну підтримку. Це говорить про його високий авторитет у політичних, військових та громадських колах країни та допомагає стабілізувати політичний клімат після кількох днів заворушень на території держави. Про це пише The Guardian.

"За кілька днів до цього тисячі демонстрантів вийшли на вулиці після звільнення популярного міністра оборони Михайла Федорова, який мав суперечку з тодішнім головнокомандувачем генералом Олександром Сирським щодо ведення війни. Призначення Драпатого, ймовірно, буде схвально сприйняте багатьма протестувальниками, особливо після того, як Драпатий публічно підтримав Федорова в його суперечці з Сирським", - проаналізували у матеріалі.

Зокрема науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень України Микола Бєлєсков заявив:

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"Суспільство очікувало змін. Мова йде не лише про зміну тактики ведення війни чи управління бойовими діями. Нам також потрібно було відновити довіру всередині країни після протестів і знову зосередитися на управлінні війною".

The Guardian зазначає, що Драпатий належить до молодшого покоління українських командирів, яке було сформоване понад десятиліттям бойових дій, і завоював свою репутацію на передовій.

За словами прихильників, він одним з перших почав застосовувати безпілотники на фронті, делегував повноваження молодшим офіцерам та вимагав від них відповідальності за власні рішення.

Також для українців важливим є те, що Драпатий уособлює розрив із радянською культурою командування, яку солдати асоціювали з Сирським, якого критики звинувачували в тому, що він покладався на фронтальні атаки на легковажно розпоряджався життями солдатів.

"[Драпатий] є критиком радянського способу мислення та мікроменеджменту, і він усвідомлює проблеми, пов’язані з брехнею всередині армії", - зауважив Роб Лі, старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики.

Бєлєсков описав Драпатого як "гуманного та відкритого до діалогу" - якості, які, за його словами, є нетиповими серед вищого військового керівництва України.

Він додав, що новий головком користується повагою як серед кадрових офіцерів, так і серед тих, хто приєднався до ЗСУ після 2022 року, адже він піднявся по службових сходах завдяки власним заслугам і розуміє реалії бойового поля.

Також після того, як ракетний удар РФ по полігону забрав життя десятків солдатів під його командуванням, Драпатий публічно взяв на себе відповідальність та подав у відставку. Такий жест приніс йому повагу та зміцнив його репутацію одного з найбільш відповідальних командирів України.

"Президент Зеленський зробив найкращий можливий вибір. Щоб зміни дали результат, знадобиться час. Але я знаю, що багато солдатів знову сповнені надії на зміни, і це дуже важливо для бойового духу", - підкреслив український військовий аналітик і ветеран, який пише під псевдонімом Татарігамі.

Від Драпатого очікують покращення управління бойовими діями та повсякденного функціонування армії. Однак багато найбільших викликів, які стоять перед Україною в умовах війни, виходять за межі повноважень будь-якого головнокомандувача, вважає Бєлєсков.

"Існує ризик, що через півроку його звинуватять у проблемах, які він не може повністю контролювати. Багато найважливіших викликів, що стоять перед Україною, виходять за межі його повноважень", - попередив він.

Михайло Драпатий - останні новини

Нещодавно Драпатий зробив першу заяву на посаді головнокомандувача ЗСУ. За його словами, президент України поставив перед ним та новим начальником Генштабу чіткі завдання.

"Попереду складна робота, тому працюємо без гучних обіцянок, з відповідальністю за свої рішення та повагою до людей, які тримають фронт і допомагають Україні вистояти", - зазначив генерал-майор.

Водночас експерт з питань безпеки Ніко Ланге розповів, чого очікувати від командування Драпатого. Він зазначив, що Драпатому 43 роки, тоді як російському головнокомандувачу, начальнику Генерального штабу Валерію Герасимову, - 70.

"Різні покоління воюють одне проти одного. Це впливає на доктрину, структуру, використання технологій та оперативність. Я вважаю, що це погана новина для Росії, і саме так прокоментували це російські експерти. Вони дуже поважають той факт, що в українських збройних силах тепер є такий головнокомандувач", - сказав Ланге.

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