Підвищення тарифів на світло і газ: Міненерго пояснило, до чого готуватись українцям

У Міненерго підкреслили, що документ "не містить окремого зобов’язання підвищити тарифи під час дії воєнного стану".

Міністерство енергетики заявило, що тарифи на енергетичні послуги в Україні залишатимуться замороженими до завершення дії воєнного стану. Як повідомляє пресслужба відомства, останнім часом поширюються тези, що меморандум з Міжнародним валютним фондом "нібито фіксує підвищення тарифів на газ та електроенергію з 2027 року".

У відомстві зазначили, що насправді документ не встановлює нові тарифи. У ньому йдеться про підготовку дорожньої карти реформи енергетичного сектору до кінця 2026 року. Це аналітична та планувальна робота, а не рішення про зміну цін.

"Принципова позиція незмінна: в Україні продовжує діяти мораторій на підвищення тарифів, і повноцінний перехід до ринкового ціноутворення можливий лише після завершення воєнного стану", - йдеться в повідомленні.

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У Міненерго зазначили, що під час підготовки дорожньої карти напрацьовується механізм посиленого соціального захисту. Йдеться про розширені субсидії та адресна підтримка вразливих домогосподарств, який має запрацювати ще до тарифних змін.

Там додали, що, як і під час попередніх переглядів програми МВФ, документ описує можливі напрями реформування енергетичного сектору, але "не містить окремого зобов’язання підвищити тарифи під час дії воєнного стану".

МВФ та Україна - останні новини

22 липня повідомлялося, що в Україні планували поступово підвищувати тарифи на комунальні послуги для населення. Дані наміри були закріплені в оновленому Меморандумі про економічну та фінансову політику Міжнародного валютного фонду. При цьому повернення до повністю ринкового ціноутворення стане можливим лише після завершення війни.

Тоді ж стало відомо, що влада в Україні має намір замінити військовий збір спеціальним податком на відбудову країни після завершення війни. Такий намір було зафіксовано в оновленому Меморандумі про економічну та фінансову політику в рамках програми співпраці з МВФ.

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