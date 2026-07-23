Лавров і Рубіо зустрілися на Філіппінах: що говорили про Україну

Розмова тривала приблизно півгодини.

Держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провели переговори на полях заходу Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) на Філіппінах. Це їхня перша особиста зустріч з вересня минулого року.

Як повідомляють російські ЗМІ, розмова тривала приблизно півгодини.

З російського боку на переговорах були присутні заступник голови МЗС РФ Андрій Руденко та директор департаменту зовнішньополітичного планування Олексій Дробінін, а також постійний представник президента РФ при АСЕАН Євген Загайнов. З американської сторони – заступниця держсекретаря з політичних питань Елісон Хукер та спеціальний посланник президента США Серджіо Гор.

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Що сказав Лавров

Оновлено 9.10. Як заявили в Міністерстві закордонних справ РФ, Лавров на зустрічі з Рубіо "підтвердив готовність Росії до врегулювання конфлікту в Україні та прихильність до домовленостей Анкоріджа".

Крім того, Лавров під час зустрічі поінформував Рубіо про ситуацію на лінії фронту та заявив про "неприпустимість подальшого постачання зброї до Києва". Він також розкритикував політику європейських країн, які, за його словами, продовжують прагнути завдати Росії "стратегічної поразки".

Повідомляється, що під час зустрічі також обговорили нормалізацію умов роботи російських і американських дипломатичних місій, а також відновлення повноцінних контактів між "Роскосмосом" і NASA.

Що заявив Рубіо

Оновлено о 11:15. Пізніше Рубіо на своїй сторінці в Х також прокоментував зустріч із Лавровим.

"Сьогодні зустрілася з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим на полях міністерської конференції АСЕАН. Ми обговорили відносини між США та Росією і необхідність припинення російсько-української війни", – написав він.

Раніше Лавров зазначав, що однією з тем бесіди стануть "заяви президента США Дональда Трампа про можливість якнайшвидшого врегулювання війни в Україні".

Водночас Рубіо в коментарі ЗМІ зазначав, що війна в Україні ускладнює для США пошук діалогу з РФ щодо інших питань. На цьому тлі, за словами держсекретаря США, Москві "було б добре", якби ця війна припинилася.

Війна в Україні – позиція Москви

Раніше Bloomberg повідомляло, що РФ відмовилася від ідеї обміну територіями, яка нібито була узгоджена під час зустрічі Трампа і Путіна в Анкориджі. За даними журналістів, тепер Москва ставить собі за мету захопити Донецьку та Луганську області силою. А території в Сумській та Харківській областях Кремль хоче залишити під своїм контролем як "буферну зону".

Також ЗМІ писали, що Путін спробує перетворити мирні переговори на фарс, щоб послабити Київ. Його війна в Україні зайшла в глухий кут, і щоб спробувати врятувати свої позиції, російський диктатор буде змушений йти на ескалацію.

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