У Росії з'явилась нова схема управління дронами: Флеш розкрив деталі

Зафіксовано перший випадок керування "Молніями" через "Герберу".

Росіяни вдосконалюють свої технології під час дронових атак, зокрема, нещодавно зафіксовано випадок керування дронами "Молнія" через Герберу" - раніше вони були несумісні. Про це повідомив радник президента з питань розвитку технологій оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов.

Фахівець зазначив, що МЕШ-модеми на "Молнії" та на "Шахеді" (Гербері) мають одного китайського виробника і працюють на одному діапазоні частот, однак раніше вони не були сумісні між собою через обмеження ліцензії.

"Сьогодні маємо перший випадок керування "Молніями" через "Герберу", - повідомив він.

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Флеш зазначив, що така зміна була очікуваною.

"Я просто прошу всіх звернути увагу на цей факт. Ймовірно, така схема буде поширюватися. Якщо що, валимо "Герберу", а "Молнії" самі впадуть, - наголосив експерт.

Флеш про російські технології

Раніше Флеш повідомляв, що Росія запустила другу партію супутників "Рассвет", які мають стати аналогом "Старлінків". Таким чином, на орбіті зараз перебуває до 40 супутників.

Водночас, за його словами, щоб почати використовувати угруповання "Расвет" у військових цілях, росіянам потрібно запустити щонайменше кілька сотень супутників.

Також експерт попереджав, що Росія змінює тактику застосування безпілотників типу "Шахед" і переходить до поодиноких, але складних ударів в режимі ручного керування.

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