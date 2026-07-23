Біля Чорнобильської АЕС дослідники зіштовхнулися із цікавими тваринами (фото)

Деякі мешканці зони відчуження нібито навмисно позують фотографу.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику дослідники зустріли різних тварин. Як повідомили в установі, це сталося під час експедиції.

"Експедиційні виїзди - це не лише про дослідження, а й про несподівані знайомства. Кого тільки не зустрінеш у лісі!", - наголошують дослідники.

На фото, які заповідник оприлюднив, можна побачити лося, оленів, кабана та коней Пржевальського. Тварин вдалося зафіксувати у лісах зони відчуження. Деякі, зважаючи на все, навіть не помітили присутність людей, а, наприклад, пара оленів наче спеціально позують фотографу. Граціозні тварини ніби завмерли в напівобороті та дивляться прямо в об'єктив.

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В районі Чорнобиля збільшився табун унікальних диких коней - подробиці

Як писав УНІАН, у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику, попри нещодавні потужні пожежі, вціліли рідкісні коні Пржевальського. Ба більш, у родині цих цікавих тварин є поповнення. Зокрема, зафіксовано, що дві кобилиці очікують на появу потомства. Одну "пані" помітили поруч з її маленьким лошам. Коні Пржевальського – рідкісний вид диких коней, який успішно оселився у зоні відчуження у 1998 році. Як наголошують дослідники, в умовах заповідної території ці тварини мешкають у природному середовищі та формують власні табуни.

Цікаво, що саме у зоні відчуження мешкають найбільші в Україні соми. Доктор біологічних наук Юрій Квач пояснив УНІАН, що в районі Чорнобиля риба накопичує радіоактивні елементи та через це людям її споживати не можна. Таким чином, сомів, зокрема в районі Прип’яті, ніхто не ловить. Тому вони спокійно розмножуються й ростуть велетнями. Науковець не радить людям споживати рибу з Чорнобильської зони.

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