Судна більше не заходять в українські порти: міністр пояснив, чи є блокада

Поки немає відповіді, як довго триватиме пауза.

Захід суден до портів України повністю призупинено, хоча про блокаду морського експорту поки не йдеться, заявив міністр аграрної політики Тарас Висоцький під час спілкування з журналістами, передає Latifundist.

"Ще 21 липня до портів заходили чотири-п’ять суден. Це небагато, але рух був. Станом на сьогодні захід суден призупинився. Це рішення судновласників – держава зі свого боку нічого не обмежувала", – повідомив Висоцький 22 липня.

Міністр запевнив, що влада працює над вирішенням проблеми, оскільки стабільна робота морського коридору - питання національної безпеки. Ситуація з портами може змінюватися не щотижня, а фактично щодня, зазначив Висоцький. Поки що відповіді, як довго триватиме пауза, немає.

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Поточна ситуація триває чотири дні, тому поки не має критичного впливу на обсяги поставок, запевнив міністр, і закликав не піддаватися паніці.

"Зараз минуло чотири дні. Це вже впливає на настрої та ціни, але для обсягів експорту поки нічого критичного не сталося. Один день або навіть тиждень без відвантажень на річні обсяги не вплине. Реальний вплив буде, якщо така ситуація триватиме кілька місяців", – констатує Висоцький.

Водночас один з найбільших світових операторів морських контейнерних перевезень судноплавна група Maersk повідомила, що призупинила обслуговування через український порт Чорноморськ. Дане оголошення було зроблено після того, як Росія посилила атаки на морські експортні маршрути Києва, передає Reuters.

Maersk стала другою великою компанією, яка цього місяця припинила діяльність у Чорноморську після того, як минулого тижня великий український експортер зерна Kernel Holding зупинив роботу в головному порту міста через серію російських атак.

Усі імпортні відправлення з Чорноморську планується перенаправити у порт Констанца в Румунії, повідомили в Maersk.

Зупинка морського експорту з України – головні новини

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук заявив, що внаслідок російських атак на портову інфраструктуру та транспортні судна, морський експорт продукції АПК з України фактично зупинився. Ситуація поки не є критичною, але може стати такою за два-три місяці.

Тиждень тому з’явилася інформація, що Україна втратила вже близько третини портових потужностей для експорту зерна на Чорному морі внаслідок атак російських окупантів.

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