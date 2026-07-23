Маленька істота застрягла в бурштині на 99 мільйонів років: у чому її секрет (фото)

Новий вид було виявлено у двох фрагментах бурштину, знайдених у провінції Качин у М’янмі.

Крихітний гекон, що застиг у бірманському бурштині майже 99 мільйонів років тому, дав вченим рідкісну можливість поглянути на одного з найдавніших відомих самців ящірок. Про це пише Daily Galaxy.

Копалина Carinasquama rusmithii зберегла невеликий виступ на хвості, який може свідчити про наявність древніх чоловічих репродуктивних органів.

Зазначається, що новий вид було виявлено у двох фрагментах бурштину, знайдених у провінції Качин у М’янмі. Цей невеликий плазун, що жив у середині крейдяного періоду, мав довжину від морди до клоаки всього від 1,6 до 2,2 сантиметрів, що робить його схожим за розміром на деяких із найменших геконів, які живуть сьогодні.

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Це відкриття є незвичайним, оскільки у скам’янілостях рідко зберігаються деталі, що дозволяють визначити, чи був стародавній звір самцем чи самкою. У цьому випадку дослідники виявили підказку, приховану в хвості. Команда під керівництвом Хуана Дази з Університету Сема Х’юстона виявила виступ, який відповідає зовнішньому вигляду геміпенального горбка - особливості, пов’язаної з парними репродуктивними органами самців ящірок і змій.

Крихітне здуття хвоста розкриває приховану деталь

Дослідження, в якому описано Carinasquama rusmithii, було опубліковано в онлайн-журналі Swiss Journal of Palaeontology. Інтерес до Carinasquama rusmithii полягає не в її крихітних розмірах, а в незвичайній особливості, що збереглася біля основи хвоста. Дослідники вважають, що це здуття відповідає геміпенальному горбку - зовнішній ознаці геміпенісів, парних репродуктивних органів, виявлених у самців лускатих рептилій.

Цікаво, що у сучасних ящірок і змій ці органи зберігаються всередині хвоста, і зазвичай їх важко виявити у викопних рештках. М'які тканини майже завжди зникають під час скам'яніння, залишаючи вченим для вивчення лише кістки та інші тверді структури.

Дослідники описали цю скам’янілість як один із найдавніших зразків ящірки, якого можна з високим ступенем впевненості ідентифікувати як самця. Визначення статі вимерлих тварин часто ускладнене, оскільки багато ознак, що відрізняють самців від самок, не зберігаються протягом мільйонів років. Зазвичай воно ґрунтується на відмінностях у скелетах, особливостях тіла або порівнянні кількох скам’янілостей. Автори пояснили:

"Стать іноді можна визначити за наявністю ембріонів або яєць усередині самки чи пов’язаних із нею, хоча інші статеві ознаки рідко зберігаються у скам’янілостях".

Бурштин зберігає деталі, які зазвичай втрачаються у скам’янілостях

Важливо, що для вивчення зразків дослідники використовували мікрокомп’ютерну томографію для створення тривимірних зображень скам’янілостей. Сканування показало, що початкове тіло здебільшого зникло, залишивши всередині бурштину порожнину.

Однак зовнішня частина тварини залишилася напрочуд деталізованою. Дослідники все ще могли спостерігати відбитки луски, текстуру шкіри та форму клоаки.

Вчені повідомили, що нещодавно знайдений екземпляр має кілька спільних рис із сучасними геконами, зокрема дрібні зернисті лусочки на голові, зрощені повіки, лусочки на тілі аналогічного розміру та видиму шкіру між лусочками.

Зазначається, що така збереженість - одна з причин, чому скам’янілості в бурштині такі цінні. На відміну від багатьох скам’янілостей, знайдених у гірських породах, бурштин іноді може зберігати тонкі структури, які зазвичай зникають до скам’яніння.

Стародавній гекон з невизначеним генеалогічним деревом

Хоча скам’янілість розкриває нову інформацію про ранніх геконів, вчені досі точно не знають, де саме Carinasquama rusmithii знаходиться на генеалогічному дереві родини геконів.

Дослідники попередньо віднесли цей вид до Pan-Gekkota - ширшої групи, що включає геконів та їхніх близьких родичів. Група вчених також зазначила:

"Цей геміпенальний виступ на одній із скам’янілостей свідчить про наявність геміпенісів у лускатих геконів у середині крейдяного періоду, хоча їхнє походження, ймовірно, було набагато давнішим, з появою цієї групи".

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