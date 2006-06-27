Польский журналіст дізнався, чому відбувся Майдан

Відомий польський журналіст, аналітик «Газети виборчої» Мартін ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ написав книгу «Помаранчевий майдан».

Як йдеться у статті польського видання з цього приводу, книга не є репортажем з місця подій, а скоріше є спробою відповіді на запитання, чому власне в Україні відбувся Майдан. Це розповідь про останнє десятиріччя розвитку України.

У книзі йдеться про загибель українського журналіста Георгія Гонгадзе і початок протестів в Україні проти діючої влади. На думку М.ВОЙЦЕХОВСЬКОГО, саме загибель журналіста сприяла пробудженню України, водночас польський автор описує самого Г.Гонгадзе як суперечливу особистість.

Таким чином, ця книга написана виважено, неупереджено: автор критично ставиться до позитивних героїв і толерантно - до «чорних характерів» свого оповідання. Як зазначається у статті «Виборчої», публіцист М.ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ належить до послідовників Єжи Гедройца, який вважав, що від того, наскільки довго існуватиме незалежна, сильна держава над Дніпром, так довго Росія не зможе втілити своїх марень про відновлення імперії.

М.ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ не може висловити симпатії до колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ, проте віддає «кесарю кесареве» - підкреслює, як сильно Л.КУЧМА боровся за визнання російськими елітами України як незалежної держави. Водночас, М.ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ пише, що Л.КУЧМА протягом всього свого правління залишався радянською людиною.

М.ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ також відкрито пише про лідерів Помаранчевої революції, про їхні слабкості. Журналіст пригадує, яким дуже «м’яким політиком» свого часу був Віктор ЮЩЕНКО, і пригадує свою розмову з цим українським політиком перед його відставкою з посади прем’єр-міністра у 2001 році: «Ніколи досі я не зустрічав людини, такої переляканої, зрештою, паралізованої страхом. Суто по-людськи було шкода ЮЩЕНКА, але як політика я оцінював його дуже суворо», - зазначає польський журналіст. Далі він описує метаморфозу В.ЮЩЕНКА, який будучи опозиційним кандидатом у президенти був отруєний під час виборчої кампанії 2004 року, і врешті на собі переконався, що «у нас вбивають» - автор віддає належне мудрості та рішучості В.ЮЩЕНКА у період Помаранчевої революції.

Також польський журналіст описує становлення громадянського суспільства в Україні – починаючи від «безнадійних» 90-х років до процесу пробудження національної свідомості, наростання національного обурення, помаранчевого Майдану і перемоги демократії.

Водночас, М.ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ у своїй книзі порушує питання про те, що було створено після революції, але навіть не намагається відповісти на нього. Натомість, він констатує розчарування українців після революції. Але автор намагається сказати, що оцінити революцію в Україні можна буде лише з певної відстані, потрібен час, аби зрозуміти, що змогли зробити українці за два роки після Майдану.