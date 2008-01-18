Комуністи погрожуть Яценюку блокадою

Фракція КПУ заявляє, що заблокує сьогодні трибуну Верховної Ради, якщо голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК не відкличе свій підпис під листом до Генерального секретаря НАТО Яапа де Хооп СХЕФФЕРА стосовно приєднання України до Плану дій щодо членства в Альянсі на саміті в Бухаресті у квітні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила на пленарному засіданні парламенту член фракції КПУ Алла АЛЕКСАНДРОВСЬКА.

Вона зазначила, що якщо А.ЯЦЕНЮК сьогодні не заявить про відкликання свого підпису, то фракція КПУ блокуватиме трибуну.

А.АЛЕКСАНДРОВСЬКА також наголосила, що фракція комуністів готова підняти питання про оголошення недовіри А.ЯЦЕНЮКУ як голові Верховної Ради України.

Як повідомляв УНІАН, 15 січня Президент України Віктор ЮЩЕНКО, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО і голова Верховної Ради України А.ЯЦЕНЮК звернулися з листом до Генерального секретаря НАТО, у якому заявили, що Україна розраховує на приєднання до Плану дій щодо членства у НАТО під час наступного саміту Україна- НАТО в Бухаресті у квітні 2008 року.