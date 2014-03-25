Турчинов подякував кримським військовослужбовцям

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Рада, про це Турчинов сказав сьогодні на пленарному засіданні парламенту.

Голова Верховної Ради наголосив, що, «незважаючи на дуже серйозні втрати, на проблеми, що існують в Криму, більшість військовослужбовців виконали свій військовий обов’язок і протрималися протягом місяця, надавши можливість Збройним силам підготуватися для захисту і оборони всіх рубежів України».

«Збройні сили приведені у повну бойову готовність, розпочата часткова мобілізація, військові частини підготовлені до виконання свого військового обов’язку», - зазначив він.

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Турчинов подякував військовослужбовцям, які «захистили свою країну і надали можливість підготувати опір загарбникам».

За його словами, для сотень тисяч наших громадян окупація Криму перетворилася на особисту трагедію.

«Я попросив Кабінет міністрів, відомства та установи, які будуть займатися допомогою біженцям, не бюрократично, не формально, а щиро віднестися до цієї проблеми. Це біль для всієї України», - сказав Турчинов

Голова Верховної Ради висловив переконання, що українські військові і громадяни, які змушені сьогодні покидати свої домівки в Криму, повернуться на свою Батьківщину.

«Ми чекатимемо цього не так довго. Це відбудеться найближчим часом», - зазначив він.

Відкриваючи пленарне засідання, Турчинов зазначив, що, на превеликий жаль, провокації окупаційних військ Російської Федерації в Автономній Республіці Крим, скеровані проти українських військовослужбовців, їхніх родин, громадян, які залишилися вірними Україні, системно продовжуються.

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Керівник парламенту нагадав, що, зважаючи на загрозу життю і здоров’ю українських військових, членів їхніх родин, РНБО прийняла рішення щодо передислокації військових частин, розташованих у Криму, а також щодо евакуації їхніх сімей. Кабінет міністрів та Міністерство оборони, сказав він, отримали доручення забезпечити гідний рівень проживання для військовослужбовців та їхніх родин у місцях передислокації.

Турчинов також повідомив, що багато мешканців Криму виїжджають з півострова через існування реальної небезпеки їхньому життю і здоров’ю.