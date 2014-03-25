У ВР закрили засідання, не ухваливши жодного закону

Сьогоднішнє засідання Верховної Ради закрито.

Як передає кореспондент УНІАН, на вечірньому засіданні не було ухвалено жодного закону, оскільки не вистачало голосів народних депутатів для позитивних рішень.

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ВР ухвалила лише дві постанови, які стосувалися проведення парламентських слухань щодо розвитку науки та охорони здоров'я, освіти та соціального забезпечення дітей з порушеннями психофізичного розвитку.

Голова Верховної Ради Олександр Турчинов вкотре закликав лідерів фракцій та груп забезпечити явку народних депутатів на засідання парламенту.