У "Борисполі" очікують літак з Мелітополя зі 130 морськими піхотинцями

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук, посилаючись на оперативні дані групи «Інформаційний опір».

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Раніше морпіхи прибули до Мелітополя з Феодосії автотранспортом.

Сьогоднішню ніч вони проведуть в розташуванні Президентського полку в Києві. Потім, через кілька днів відпочинку, будуть перекинуті до нового місця служби, пише Тимчук.

"За нашими даними, при подальшій евакуації членів сімей військовослужбовців з Криму, сім'ї будуть розміщуватися на об'єктах Міноборони України в Київській області. Потім, по мірі готовності службового житла, будуть переселятися до нового місця служби морпіхів», - зазначив він.