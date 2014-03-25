Військові РФ захопили останній український корабель у Криму

Російські військові захопили морський тральщик "Черкаси" - останній український корабель у Криму, який перебував під прапором України.

"Члени екіпажу тральщика "Черкаси" повідомляють, що постраждалих під час штурму немає", - написав на своїй сторінці у Facebook начальник Кримського медіа-центру Міноборони Владислав Селезньов.

О 18:50 "Черкаси" почали штурмувати два вертольоти Мі-35 та три швидкісні катери.

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Згодом російським військовим вдалося потрапити на палубу тральщика. Українські військові забарикадувалися всередині. Пізніше корабель відбуксували російські агресори.

О 21 стало відомо, що "Черкаси" таки захопили.

Нагадаємо, вчора російські окупанти захопили корабель "Костянтин Ольшанський".