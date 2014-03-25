Завтра засідання Уряду відбудеться за участі Комісарів ЄС

22:23, 25 березня 2014
Політика
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Завтра, 26 березня, о 14.00 розпочнеться засідання Уряду за участі Комісара Європейського Союзу із питань розширення та політики сусідства Штефана Фюле та Комісара Європейського Союзу з питань бюджету та фінансового планування Януша Левандовські.

Кабмин, Кабинет министров Украины / lenta-ua.net

Про це повідомляє Урядовий портал.

Після завершення засідання Уряду відбудеться зустріч Прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка з Комісарами ЄС.

Європейські комісари та низка представників Генеральних директоратів Європейської комісії прибувають до України для спільних консультацій із членами Кабінету Міністрів щодо питань, пов’язаних із імплементацією Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, зазначається також у повідомленні.

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