Завтра засідання Уряду відбудеться за участі Комісарів ЄС
22:23, 25 березня 2014Політика
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Завтра, 26 березня, о 14.00 розпочнеться засідання Уряду за участі Комісара Європейського Союзу із питань розширення та політики сусідства Штефана Фюле та Комісара Європейського Союзу з питань бюджету та фінансового планування Януша Левандовські.
Фюле і Левандовські візьмуть участь у засіданні уряду / lenta-ua.net
Про це повідомляє Урядовий портал.
Після завершення засідання Уряду відбудеться зустріч Прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка з Комісарами ЄС.
Європейські комісари та низка представників Генеральних директоратів Європейської комісії прибувають до України для спільних консультацій із членами Кабінету Міністрів щодо питань, пов’язаних із імплементацією Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, зазначається також у повідомленні.
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