Завтра засідання Уряду відбудеться за участі Комісарів ЄС

Про це повідомляє Урядовий портал.

Після завершення засідання Уряду відбудеться зустріч Прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка з Комісарами ЄС.

Європейські комісари та низка представників Генеральних директоратів Європейської комісії прибувають до України для спільних консультацій із членами Кабінету Міністрів щодо питань, пов’язаних із імплементацією Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, зазначається також у повідомленні.