З парку бойових машин у Перевальному вивозять танки

03:59, 26 березня 2014
Політика
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З військової частини в селі Перевальне в Криму з парку бойових машин вивозять танки

Reuters

Про це у своєму Facebook написав начальник кримського медіацентру Міністерства оборони України Владислав Селезньов.

"Джерела з Перевального повідомляють, що з парку бойових машин на автомобільних тралах вивозять танки з парку", - пише Селезньов.

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