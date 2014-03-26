З парку бойових машин у Перевальному вивозять танки
03:59, 26 березня 2014Політика
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З військової частини в селі Перевальне в Криму з парку бойових машин вивозять танки
З парку бойових машин у Перевальному вивозять танки / Reuters
Про це у своєму Facebook написав начальник кримського медіацентру Міністерства оборони України Владислав Селезньов.
"Джерела з Перевального повідомляють, що з парку бойових машин на автомобільних тралах вивозять танки з парку", - пише Селезньов.
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