Рада з другої спроби звільнила Цушка з посади голови Антимонопольного комітету

10:57, 26 березня 2014
Політика
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Верховна Рада з другої спроби підтримала постанову про звільнення Василя Цушка з посади голови Антимонопольного комітету України.

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Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 238 із 335 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Сьогодні при першій спробі проголосувати парламент не набрав необхідної кількості голосів для прийняття позитивного рішення з цього питання.

Цушко звільнений з посади у зв'язку з поданою ним заявою.

Як повідомляв УНІАН, Цушко був призначений головою Антимонопольного комітету України в грудні 2010 року.

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