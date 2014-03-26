Рада з другої спроби звільнила Цушка з посади голови Антимонопольного комітету
10:57, 26 березня 2014Політика
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Верховна Рада з другої спроби підтримала постанову про звільнення Василя Цушка з посади голови Антимонопольного комітету України.
Рада з другої спроби звільнила Цушка з посади голови Антимонопольного комітету
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 238 із 335 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.
Сьогодні при першій спробі проголосувати парламент не набрав необхідної кількості голосів для прийняття позитивного рішення з цього питання.
Цушко звільнений з посади у зв'язку з поданою ним заявою.
Як повідомляв УНІАН, Цушко був призначений головою Антимонопольного комітету України в грудні 2010 року.
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