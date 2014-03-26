Рада з другої спроби звільнила Цушка з посади голови Антимонопольного комітету

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 238 із 335 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Сьогодні при першій спробі проголосувати парламент не набрав необхідної кількості голосів для прийняття позитивного рішення з цього питання.

Цушко звільнений з посади у зв'язку з поданою ним заявою.

Як повідомляв УНІАН, Цушко був призначений головою Антимонопольного комітету України в грудні 2010 року.