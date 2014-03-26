Сепаратисти Криму «націоналізували» поромну переправу і порти

Як повідомляє прес-служба нелегітимного парламенту автономії, що перейменувався нещодавно на Державну раду Республіки Крим, на позачерговому засіданні у середу, 26 березня, депутати вирішили створити державну судноплавну компанію «Керченська поромна переправа» і держпідприємство «Кримські морські порти».

«Держрада встановила, що майно держпідприємств "Керченський морський торговий порт", "Керченський морський рибний порт", «Феодосійський морський торговий порт", "Ялтинський морський торговий порт", "Євпаторійський морський торговий порт" є власністю Республіки Крим і передається в управління ДП "Кримські морські порти"», - зазначається у повідомленні.

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Крім того, в Республіці Крим створені держпідприємства «Універсал-Авіа», «Лоцман-Крим» «Кримавтодор», «Кримдорзв’язок», а також Кримський державний інститут з проектування об'єктів дорожнього господарства «Кримдіпродор».