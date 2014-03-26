Україна вимагатиме від РФ компенсацій за втрачене в Криму майно - Міноборони

Як передає кореспонденту УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив заступник міністра оборони Леонід Поляков

Він зазначив, що з понеділка особовий склад батальйону морської піхоти, який дислокувався у Феодосії, перебуває у Києві на базі президентського полку, з ними проводяться заходи реабілітації. Чисельність - 130 чоловік, командир та його заступник перебувають у полоні, а решта визначається на території Криму чи їм звільнятись, чи ні. Також вийшла парашутно-десантна рота в кількості 80 чоловік з Перевального. Проводяться переговори на міждержавному рівні стосовно порядку виходу решти, додав він.

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"Стосовно того чи з технікою та озброєнням, єдине, що можу сказати - ведуться переговори і, якщо нам вдасться частину, бо зрозуміло, що те, що вже пошкоджено, наприклад, не буде виведено, щось було втрачено, але якщо якусь частину ми зможемо вивести, то добре, а якщо ні, то нами будуть виставлені рахунки через процедури в міжнародних судах як інше майно, так і військове, державне. Ми будемо вимагати відшкодування», - сказав Поляков.