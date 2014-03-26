ЗМІ: Нова влада на межі розколу - Кличко підняв бунт проти Турчинова

Про це пише у своїй статті «Тимошенко VS Кличко: вогонь на ураження» видання Insider.

Як стверджує видання, Ударівці вже відкрито звинувачують Турчинова і "Батьківщину" в монополізації влади, здачі Криму і скаржаться, що позбавлені можливості впливати на рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

"Криза відносин" вчорашніх опозиціонерів вирвалася назовні на погоджувальній раді в понеділок. Кличко вступив у перепалку з Турчиновим, після чого демонстративно пішов з погоджувальної ради, і до його закінчення сидів на підвіконні в кулуарах парламенту. Тим часом на засіданні продовжувал розпалювалися пристрасті.

Ця словесна перепалка стала фактично першою публічною сваркою двох політичних сил. До цього про те, що у відносинах між членами коаліції присутня глибока антипатія, воліли говорити тільки в неофіційних бесідах.

У вівторок пристрасті в Раді продовжували загострюватися. Віталій Кличко у своєму виступі знову почав критикувати Турчинова. Лідер Удару звинуватив владу у бездіяльності під час окупації росіянами Криму, знову поскаржився, що рішення на засіданнях РНБО приймаються непублічно і, нарешті, зажадав відставки Тенюха, хоча ще годину тому Ударівці не проголосували за це рішення.

"Якщо так продовжуватиметься і надалі, ми можемо підняти питання про відставку голови Верховної Ради", - пригрозив наостанок лідер Удару.

Незабаром після цього спікер оголосив перерву для наради голів фракцій. Поки в кабінеті спікера йшла нарада, депутати в кулуарах парламенту обговорювали останні події.

"Турчинов і компанія навіть не повідомляють нам про те, що збираються робити, які заходи, закони будуть прийматися, кого призначати на посади", - обурювався в неофіційній розмові з INSIDER один з Ударівців.

Ударівці скаржаться, що "Батьківщина" зараз фактично монополізувала владу, і вони не розуміють, що відбувається на засіданнях РНБО.

"Крим - це тільки початок, і явно будуть спроби захопити східні регіони. Якщо рішення будуть прийматися закрито, не беручи до уваги думки інших політичних сил, а відповідальність у підсумку нестимуть всі..., то навіщо тоді взагалі говорити про співпрацю. Ми зараз повинні попередити федералізацію, зробити все, щоб РФ не реалізувала свій план", - говорив Ударівець Валерій Пацкан.

У свою чергу, його колега Володимир Курінний розповідав, що фракція Кличка наполягала - до складу РНБО потрібно ввести професіоналів у питаннях національної безпеки і оборони. Зокрема, Євгена Марчука (екс-голова СБУ) та Володимира Горбуліна (глава РНБО часів Леоніда Кучми). "Тому що зараз компетентність деяких членів цього органу викликає питання", - сказав Курінний. За його словами, поки що Турчинов не розглядав ідею розширення складу РНБО.

У соратників Тимошенко своя правда. "Про жодні обмеження може йти мова? Які посади ми їм не даємо? Ось вони забрали посаду в Запоріжжі і що? Кого вони там поставили людину, яка навіть до партії ніякого відношення не мав", - обурювався в. о. голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв.

Не на диктофон у "Батьківщині" обурюються, що УДАР отримав свої квоти, але віддав або продав їх непартійним людям. "Минулого тижня вони вимагали посаду головного санлікаря і главу фітосанітарної служби. В умовах війни в Криму це дуже актуальні посади. Вони ж просто хочуть сісти на найбільші корупційні потоки", - заявив співрозмовник в "Батьківщині".

Соратники як Кличко, так і Тимошенко визнають, що суть "війни" зводиться до майбутніх виборів. "Тимошенко і Турчинов, по суті, зараз взяли на озброєння методи "регіоналів". Вони не тільки з нами не рахуються, але ще й намагаються розвалити нашу фракцію. Тиснуть на депутатів. Ось у мене на вихідних обшук був. Пропонують нам посаді, не обговорюючи це з Кличком. Хіба що гроші не пропонують", - поскаржився в неофіційній бесіді з INSIDER ще один нардеп від Удару.

Він вважає, що зараз "Батьківщина" робить все, щоб прибрати Віталія Кличка з президентської гонки. Причому не просто зіпсувати підтримку, а змусити його відмовитися від виборів.