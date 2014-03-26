Турчинов закликав кандидатів у президенти не використовувати "брудні технології"
В.о Президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов закликає кандидатів у президенти України не використовувати «брудних технологій» під час виборчої кампанії.
Про це йдеться в зверненні, яке транслював телеканал “Рада”.
Турчинов зазначив, звертаючись до кандидатів в Президенти України: “Я дуже прошу Вас, щоб ця виборча кампанія не повторювала минулі, коли було стільки бруду, що людям було дуже важко розібратися в своїх уподобаннях”.
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“Я дуже прошу, щоб ні кандидати в президенти, ні їх політичні кампанії знову не пішли шляхом використання брудних технологій”, - сказав він. При цьому додав: “Не треба принижувати один одного, не треба ображати”. За його словами, потрібно, щоб ця “коротка, але дуже важлива для України виборча кампанія проходила як конкуренція не образ, а конкуренція конструктивних програм, планів виходу України з важкої кризи, ваших пропозицій щодо подальшого розвитку нашої держави”.