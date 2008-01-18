Комуністи вимагають порушити кримінальну справу проти Ющенка

Фракція Комуністичної партії вимагає від генерального прокурора притягнути до кримінальної відповідальності Президента України Віктора ЮЩЕНКА за відмову підписувати указ про проведення референдуму щодо вступу України до НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час пленарного засідання заявив лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО.

Він нагадав, що до ЦВК були передані 4 млн. підписів громадян щодо необхідності проведення референдуму. Однак, наголосив П.СИМОНЕНКО, досі такий указ не підписаний.

«Ми вимагаємо від Генеральної прокуратури притягнути до кримінальної відповідальності пана ЮЩЕНКА за те, що він ігнорує волю народу», - сказав лідер фракції КПУ.

Він також зазначив, що керівники держави, підписавши лист щодо приєднання України до плану дій щодо членства в НАТО, фактично заявили про узурпацію влади. «ЮЩЕНКО, ТИМОШЕНКО і ЯЦЕНЮК заявили, що вони узурпували владу», - сказав П.СИМОНЕНКО.

У свою чергу, член фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ зазначив, що будь-які розмови про приєднання України до НАТО мають відбуватися після проведення референдуму. Він зазначив, що фракція Партії регіонів наполягає на ухваленні відповідної постанови з цього питання.

Крім того, за його словами, Україна в разі приєднання до НАТО, втратить частину свого суверенітету. О.ЄФРЕМОВ також наголосив, що це може поглибити протистояння між громадянами України.