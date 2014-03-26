Лукашенко радить Януковичу взяти рушницю і принести себе в жертву

Про це він заявив в інтерв'ю телепрограмі "Шустер Live", повідомляє БЕЛТА.

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"Президент повинен бути зі своїм народом, як би не було важко. Навіть якщо в тебе завтра будуть стріляти і тебе вб'ють - твоя доля така. Ти, значить, повинен принести себе в жертву. А як же? У резиденції сидіти, впиватися своєю владою, а коли важко, тоді втекти? Ні, я цього не визнаю", - підкреслив білоруський лідер.

"Тому, коли в Раді лунають голоси, що Президент Янукович самоусунувся від виконання своїх обов'язків і втік, що проти цього протиставити?" - зазначив глава білоруської держави.

"Знаєте, я не хочу, щоб всі подумали, що Лукашенко такий "перевертиш" - вчора дружив з Януковичем, а сьогодні так говорить. Я його засуджую як друга. Як хочете, так і розумійте мене. Президенти не повинні так чинити, - впевнений Олександр Лукашенко. - Якщо не з ким воювати, бери рушницю, йди один. Уб'ють... Ми всі будемо там рано чи пізно. Але ні твоїм друзям, ані твоїх родичів, ані твоїм синам за тебе соромно потім не буде. Ось мій підхід".