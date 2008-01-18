Шуфрич: де гарантія, що Яценюк не оголосить комусь війну?

Фракція Партії регіонів звернулася до Голови Верховної Ради Арсенія ЯЦЕНЮКА з вимогою відкликати свій підпис під заявою, що стосується приєднання України до Плану дій щодо членства у НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на сесії парламенту член фракції ПР Нестор ШУФРИЧ.

Він зазначив, що якщо цього не відбудеться, то ставитиметься питання щодо відповідності А.ЯЦЕНЮКА займаній посаді.

«Я звертаюся як до відповідальної людини, якщо ви таким є, відкличте свій підпис, відкличте цей лист для забезпечення нормального спокою в Україні своїми діями», – заявив Н.ШУФРИЧ.

Він додав, що «якщо цього не буде, то, безумовно, розуміючи, що у ВР є більшість, яка контролюється НАТО, ми залишаємо за собою право діяти адекватно в ситуації як в парламенті, так і поза його межами».

За словами Н.ШУФРИЧА, в заяві Голови ВР йдеться про те, що він не порушив, ставлячи підпис під цим листом, ні Конституцію України, ні законодавство, і не вийшов за рамки своїх повноважень. Член ПР зазначає, що А.ЯЦЕНЮК при цьому посилається на постанову №223-4 від 21 листопада 2002 року, обґрунтовуючи свій підпис під заявою.

Н.ШУФРИЧ же стверджує, що в даній постанові взагалі не йдеться про НАТО, а йдеться про день уряду та мінімізацію збитків від руйнівної дії паводків і повеней.

Депутат також нагадав А.ЯЦЕНЮКУ, що той, будучи міністром закордонних справ України, заявив, що Бельгія не є членом НАТО, в той час, коли ця держава є засновником Альянсу.

За словами Н.ШУФРИЧА, якщо А.ЯЦЕНЮК і надалі робитиме такі заяви, «то де гарантія, що ви (ЯЦЕНЮК - ред.) комусь не оголосите війну, посилаючись на постанову про затвердження календарного плану чергової сесії?».

Як повідомляв УНІАН, 15 січня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО і Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК звернулися з листом до Генерального секретаря НАТО Яапа де Хооп СХЕФФЕРА. У документі вони заявили, що Україна розраховує на приєднання до Плану дій щодо членства в НАТО під час наступного саміту Україна – НАТО в Бухаресті у квітні 2008 року.