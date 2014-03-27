Аксьонов обіцяє, що Крим не підведе Путіна
10:15, 27 березня 2014Політика
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Крим гарантує уряду Росії високу виконавчу дисципліну.
Аксенов обіцяє, що Крим не підведе уряд і Путіна / Reuters
Про це заявив самопроголошений прем’єр-міністр автономії Сергій Аксьонов під час всеросійської онлайн-наради, передає Радіо "Свобода".
«Ми готові взяти участь у всіх федеральних програмах. Зі свого боку Республіка Крим гарантує високу дисципліну виконання розпоряджень уряду. Ми не підведемо уряд і президента Російської Федерації», – сказав Сергій Аксьонов.
Відеоконференцію проводила заступник голови уряду Російської Федерації Ольга Голодець. Вона пообіцяла Криму як «новому російському суб’єкту» фінансування програм з будівництва дошкільних установ і ремонту спортивних майданчиків.
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