Аксьонов обіцяє, що Крим не підведе Путіна

Про це заявив самопроголошений прем’єр-міністр автономії Сергій Аксьонов під час всеросійської онлайн-наради, передає Радіо "Свобода".

«Ми готові взяти участь у всіх федеральних програмах. Зі свого боку Республіка Крим гарантує високу дисципліну виконання розпоряджень уряду. Ми не підведемо уряд і президента Російської Федерації», – сказав Сергій Аксьонов.

Відеоконференцію проводила заступник голови уряду Російської Федерації Ольга Голодець. Вона пообіцяла Криму як «новому російському суб’єкту» фінансування програм з будівництва дошкільних установ і ремонту спортивних майданчиків.